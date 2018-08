. Mercoledì pomeriggio, infatti, il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ha ufficializzato la promozione dell’arbitro palermitano Rosario Abisso dalla Can Pro alla Can B. Il fischietto siciliano, 29 anni il prossimo 22 novembre, ottiene il salto di categoria dopo tre stagioni e 55 incontri diretti tra Prima e Seconda Divisione.poco più che quindicenne. Subito dopo Abisso decide di iscriversi alla sezione Aia del capoluogo. Il debutto da direttore di gara avviene nel 2002, a 16 anni e mezzo, per l’incontro del torneo Giovanissimi tra Fortitudo e Panormus. Dopodiché inizia la gavetta tra i polverosi campi dei tornei regionali, con il primo incontro diretto in Promozione nel 2003, mentre nel 2004 ad Abisso viene assegnata la prima gara in Eccellenza.Adesso l’esperienza tra i cadetti, trampolino di lancio verso la massima serie. Insieme al fischietto palermitano approdano in B anche Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, Vincenzo Ripa di Nocera Inferiore, Riccardo Ros di Pordenone e Juan Sacchi di Macerata.