. I colori sociali del club di via Orlandini per una pure coincidenza stanno intrecciando infatti variegate e importanti trattative di mercato con il Torino. La società del presidente Urbano Cairo ha bussato com'è noto alla porta dei siciliani per l'attaccante Matteo Mancosu, bomber classe '84, che con i suoi 26 gol ha vinto la classifica dei cannonieri dell'ultima serie B. Per aggiudicarsi le prestazioni della punta sarda, inseguito anche da Cagliari e Verona, i torinesi avrebbero messo sul piatto oltre ad un'interessante cifra cash anche i cartellini di un paio di giovani che possono tornare utili alla formazione di mister Boscaglia., sarebbe il primo nella lista del ds Faggiano. L'estremo difensore africano, fratello di Alfred che in questa stagione ha difeso i pali del Crotone, interessa molto alla società del presidente Vittorio Morace e già la settimana prossima potrebbe apporre la firma sul contratto che lo legherebbe al Trapani. Nella lista dei desideri granata c'è però un altro giovane cresciuto all'ombra della Mole. Si tratta del trequartista della Primavera torinista Mattia Aramu. Il calciatore classe '95 arriverebbe in questo caso, al contrario di Gomis, con la formula del prestito. Come annunciato dunque dall'agente di Mancosu, Valerio Nerbini, qualche giorno fa "il Torino al momento ha in mano le carte migliori da giocare", l'affare sull'asse Sicilia-Piemonte potrebbe chiudersi a breve., destinato ormai ad una cessione sicura, il ds Faggiano ha individuato tutta una serie di sostituti al giocatore sardo. Si va dal partenopeo Felice Evacuo, usato sicuro che negli ultimi anni ha sempre timbrato il cartellino fra Lega pro e serie B, all'albanese Cani, in prestito al Bari nell'ultima stagione, su cui c'è da registrare anche l'interesse dell'Ofi Creta, formazione allenata dall'ex mister del Palermo Gennaro Gattuso. Il Trapani tiene infine sempre d'occhio anche i due giovani della Primavera rosanero Malele ed Embalo, ambiti da mezza serie B.Con l'eventuale arrivo di Gomis in granata Emanuele Nordi sarebbe pronto a fare le valigie. Sul portiere, accostato addirittura al Palermo, ci sarebbero diverse formazione della cadetteria. A rientrare in Sicilia potrebbe essere invece Richard Marcone, al Vicenza per la scadenza del prestito, ma molto ben voluto dallo staff del Trapani. Lunga invece la lista di giocatori in scadenza di contratto: da Gambino, passando per Pirrone, Daì e Dolenti fino ai vari Caccetta,Ferri, Nizzetto e Pacilli.