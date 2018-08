del club che ha sottolineato: "Nello slogan c'è la voglia di ripartire, l'amore comune per i colori e la lettera A, il senso d'appartenenza ad una causa comune è fondamentale. L'hashtag è anche il segno dell'apertura al linguaggio contemporaneo, quello dei social network: miglioreremo il dialogo in tal senso anche attraverso la collaborazione con Gea World, che curerà per il Catania il progetto di riposizionamento del brand su scala internazionale e lo sviluppo della presenza e dell'attività sui social network. Presto, ad esempio, lanceremo la pagina Facebook ufficiale e questa conferenza è già in diretta sul nostro sito e su twitter. Ringraziamo per il prezioso supporto i partner che ci affiancano in Campagna Abbonamenti: Ticket One, Agos Ducato e, last but not least, The Space Cinema, che permetterà a tutti gli abbonati di ottenere un ottimo sconto sul prezzo dei biglietti in occasione delle proiezioni al Multiplex del Centro Commerciale Etnapolis".- Gli abbonati alla stagione sportiva 2013/14 potranno esercitare il diritto di prelazione e ribadire la fedeltà al Catania sottoscrivendo il rinnovo a costi poco più che simbolici: basteranno 90 € per confermare l’abbonamento in Curva, appena 4,28 € per ognuna delle 21 giornate al “Massimino”!!!- Tutti gli abbonati 2013/14, inoltre, avranno la facoltà di “scegliere” un amico che, contestualmente, potrà sottoscrivere un abbonamento dello stesso settore alle stesse condizioni. Ad esempio, un vecchio abbonato di Tribuna A potrà rinnovare per 390 € e consentire ad un appassionato di acquistare, nello stesso momento, una tessera dello stesso settore allo stesso prezzo.- Una “rosa” competitiva è allestita con basilari conferme e preziosi innesti: i secondi, sugli spalti del nostro stadio, saranno i nuovi abbonati, che usufruiranno di un forte sconto rispetto alla scorsa stagione.Under 10 e Under 14 - La passione calcistica è un valore che appartiene alle migliori tradizioni di famiglia: così, per tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2004 in poi, sarà disponibile un abbonamento ad un costo minimo. Straordinaria proposta su misura anche per tutti i ragazzi nati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2003. La sottoscrizione degli abbonamenti Under 10 e Under 14 dovrà essere contestuale a quella di un familiare maggiorenne.- Nell’arco della stagione, il Calcio Catania organizzerà eventi speciali riservati agli abbonati, che potranno incontrare calciatori, tecnici e dirigenti. Le modalità di adesione alle iniziative e le eventuali limitazioni saranno annunciate sul sito ufficiale calciocatania.it. Agli abbonati sarà inoltre riservato uno sconto speciale per gli acquisti al Catania Point e garantito il diritto di prelazione nell’ambito dell’eventuale prevendita dei tagliandi per le gare casalinghe in Tim Cup dal terzo turno in poi.- Per il terzo anno consecutivo, il terzo abbonamento del nucleo famigliare, previsto al prezzo inferiore, è gratuito. La gratuità è in ogni caso limitata ad un solo abbonamento per nucleo, dietro presentazione, contestuale alla sottoscrizione, dello stato di famiglia aggiornato al 2014.- Prima maglia ufficiale 2014/2015, gadget e servizio catering durante l’intervallo per gli abbonati di Tribuna Elite.: Donne, Under 18, Over 65 e Universitari – Tessere a prezzi mirati e contenuti per: Donne, Under 18 nati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1999; Over 65 (nati negli anni 1949 e precedenti) e, da quest’anno, studenti universitari (esibendo il certificato d’iscrizione aggiornato al 2014).InteroCurva 90 €Tribuna B 190 €Tribuna A 390 €Tribuna Elite 750 €RidottoCurva 70 €Tribuna B 150 €Tribuna A 320 €Tribuna Elite non previstoVENDITA LIBERA DAL 7 AGOSTOInteroCurva 140 €Tribuna B 280 €Tribuna A 600 €Tribuna Elite 1100 €RidottoCurva 110 €Tribuna B 200 €Tribuna A 500 €Tribuna Elite non previstoUNDER 14 (contestuale alla sottoscrizione di un familiare maggiorenne)Prezzo unicoCurva 50 €Tribuna B 100 €Tribuna A 200 €Tribuna Elite *500 €*con esclusione dai benefici aggiunti previsti per gli abbonati di Tribuna EliteUNDER 10 (contestuale alla sottoscrizione di un familiare maggiorenne)Prezzo unicoCurva 20 €Tribuna B 50 €Tribuna A 100 €Tribuna Elite non previstoI PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE GARE DEL CAMPIONATO DI SERIE B AL MASSIMINOFascia unicaCurva 9 €Tribuna B 19 €Tribuna A 39 €Tribuna Elite 79 €FASI DI VENDITA ED INFORMAZIONI UTILIPrima Fase: 30 giugno - 1° agostoESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE CON CONFERMA DEL POSTO DA PARTE DEGLI ABBONATI 2013/14 E NUOVI ABBONAMENTI CON PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”.- Da lunedì 30 giugno a sabato 5 luglio nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village ed in via Etnea 394, a Catania.- Da lunedì 7 luglio a venerdì 1° agosto anche ai botteghini di Piazza Spedini ed online. Per sottoscrivere un nuovo abbonamento è necessaria la titolarità della Tessera del Tifoso “Cuore Rossazzurro” (sportello attivo nelle due sedi del Catania Point ed ai botteghini di Piazza Spedini, possibilità di sottoscrizione online su ticketone.it).SECONDA FASE: Cambio posto e/o settore 4-6 agostoDa lunedì 4 a mercoledì 6 agosto.TERZA FASE: Vendita libera dal 7 agostoDa giovedì 7 agosto fino alla data di chiusura, che sarà successivamente comunicata.CANALI ED ORARI DI VENDITALa vendita degli abbonamenti sarà effettuata presso i botteghini dello stadio Angelo Massimino, in Piazza Spedini a Catania, dal lunedì al venerdì (orario continuato dalle 9 alle 18) e nelle due sedi del Catania Point a Torre del Grifo Village ed in via Etnea 394 a Catania, secondo i rispettivi orari d’apertura. I botteghini non saranno in funzione nelle giornate di sabato e domenica, né in quelle festive. Gli abbonamenti saranno in vendita anche on line sul sito ufficiale calciocatania.it: basteranno pochi “click” per completare la sottoscrizione da casa, dal computer o dallo smartphone, in ogni momento.MODALITÀ DI PAGAMENTOAi botteghini ed on line, non solo in contanti ma anche con carta di credito.