"Faremo una squadra all'altezza della sfida, dobbiamo tornare in Serie A, laddove meritiamo di stare per struttura e solidità economica. Per noi, il sostegno dei tifosi è fondamentale: mi aspetto uno stadio pieno ma capisco i delusi, mi auguro che siano in pochi quelli che decideranno di non abbonarsi". Dal calciomercato alla questione stadio, tanti e particolarmente interessanti i temi affrontati dal Presidente nel corso di una conferenza che ha dato un impulso positivo all'intero ambiente.