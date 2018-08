in casa Parmonval si lavora in vista della prossima stagione. A tenere banco, in questi giorni, è la questione ripescaggio in serie D. Un’eventualità che il club biancazzurro ha già cominciato a vagliare, tenendo conto di alcuni parametri, economici in primis, che potrebbero risultare determinanti per un’eventuale salto di categoria passando dalla porta di servizio.con una nota pubblicata negli scorsi giorni, Roberto Catalano ha reso pubblica la decisione di lasciare il ruolo ricoperto all’interno della società. Ancora incerta, invece, la posizione del tecnico Mutolo, anche se al momento le chance di conferma, specie dopo la straordinaria annata appena terminata, sembrano prevalere su un’eventuale interruzione del rapporto., giocatori, dirigenti e componenti dello staff tecnico, ringrazieranno i sostenitori nel corso di una festa che si terrà al campo “Lo Monaco”. Un evento fortemente voluto dal club biancazzurro, che potrebbe anche rappresentare l’occasione per annunciare alcune interessanti novità.