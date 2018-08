Ai neo-Campioni d’Italia sono dedicate due figurine che ritraggono, rispettivamente, l’esultanza della Juventus durante la festa-scudetto e un primo piano dell’allenatore Antonio Conte. Altre figurine sono dedicate poi alle prime tre squadre classificate in Serie B Eurobet e promosse in Serie A TIM: vi sono raffigurati, infatti, i momenti di esultanza dei calciatori del Palermo, dell’Empoli e del Cesena. Ulteriori tre figurine ritrarranno gli altri protagonisti dello scorso Campionato: la prima è sempre dedicata alla Juventus e, in particolare, a Carlos Tevez come “uomo dell’anno”; la seconda ritrae l’attaccante del Torino Ciro Immobile come capocannoniere; la terza è dedicata alla Roma per il suo “alto rendimento” stagionale. Queste otto figurine saranno contenute nell’esclusiva bustina “Il Film del Campionato - Lo Sprint Scudetto” e potranno essere incollate nell’album della collezione “Calciatori 2013-2014” a completamento della sezione che sintetizza i momenti salienti del girone di ritorno. La bustina speciale sarà distribuita in omaggio lunedì prossimo 30 giugno insieme ai quotidiani Corriere dello Sport/Stadio e Tuttosport. A fine gennaio erano già state realizzate altre otto figurine sui protagonisti del girone d’andata.“Con queste otto figurine speciali”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, “tutti i nostri collezionisti avranno la possibilità di completare la collezione ‘Calciatori’, incollando sul proprio album le immagini dei personaggi e dei momenti conclusivi del girone di ritorno, chiudendo così il cerchio sulla stagione 2013-2014. L’album completo permetterà di rivivere, anche in futuro, le emozioni provate nei mesi scorsi grazie alle figurine di tutti i protagonisti e dei momenti più importanti”.La collezione “Calciatori 2013-2014” è in vendita in edicola. Comprende 865 figurine su giocatori e squadre di Serie A TIM, Serie B Eurobet, Primavera TIM, I e II Divisione di Lega Pro, Serie D e Serie A Femminile, da raccogliere in un album di 128 pagine. Tra le novità della raccolta, oltre alla preziosa copertina con effetti speciali (ove campeggia un grande scudetto tricolore – omaggio alla Nazionale – contenente i 20 scudetti delle squadre di Serie A TIM e il “calciatore in rovesciata” simbolo della Panini), si segnala il ritorno delle “mitiche” figurine degli scudetti in raso degli anni ’70 e gli indirizzi twitter di tutti i calciatori di Serie A TIM. Tra le sezioni speciali di questa raccolta, le pagine “Derby - History Remix”, realizzate in collaborazione con Sky Sport HD e dedicate ai 5 derby previsti in questa stagione, con 10 figurine dotate di QR Code per visionare online dei video dedicati ai derby, e la sezione “Essere Calciatori” in cui il campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta illustra con 8 figurine e varie immagini le tecniche di base del calcio. Alla collezione è legato anche il grande concorso “Panini premia la Scuola”: le scuole elementari e medie inferiori che hanno raccolto le bustine vuote e le hanno spedite a Panini, riceveranno gratuitamente attrezzature e materiali didattici. Ulteriori informazioni su www.calciatoripanini.it.