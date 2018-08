L'attaccanre uruguaiano, fresco del passaggio agli ottavi di finale dei mondiali in Brasile proprio ai danni della nazionale italiana, sarebbe entrato nel radar della Juventus di Antonio Conte. Secondo radiomercato Hernandez, ormai destinato all'addio con il Palermo, rappresenta l'identikit adatto che i bianconeri stanno cercando per ricoprire il ruolo di attaccante esterno. Sul giocatore, seguito negli ultimi mesi anche dall'Inter, sembra dunque aprirsi un derby per accaparrarsi le prestazioni della 'Joya' rosanero.. Sul tavolo delle trattative i bianconeri avrebbero messo il cartellino di Luca Marrone, in prestito quest'anno al Sassuolo e di rientro a Torino, più un sostanzioso conguaglio economico. Marrone, prodotto del vivaio juventino già seguito da Verona e Genoa, piace molto al Palermo e sopratutto al tecnico Beppe Iachini, che col talento classe '90 potrebbe inserire un importante tassello di qualità in un centrocampo attualmente molto muscolare. Franco Ceravolo e Fabio Paratici, coordinatore dell’area tecnica bianconera, starebbero trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si aggira intorno ai cinque milioni di euro, anche se la Juventus spinge sull'inserimento dell'intero cartellino con una riduzione sostanziale del conguaglio. Con l'imminente apertura del mercato la trattativa potrebbe decollare in poche settimane.per Francesco Bolzoni. Per il mediano, legato ai colori rosanero per altri tre anni, Werder Brema e Hoffenheim avrebbero fatto un sondaggio. Difficile in questo caso che il Palermo decida di privarsi di un'importante pedina del proprio scacchiere come già accaduto con Kyle Lafferty, passato per circa sei milioni agli inglesi del Norwich. Nel settore offensivo non si registrano sostanziali novità con Ceravolo che lavora sottotraccia per piazzare il colpo giusto (con Bergessio favorito rispetto ai sogni Matri e Giovinco). Nella lotteria dei papabili per prendere il posto dell'ex ds del Guangzhou, si annota nel frattempo un nome nuovo. Si tratta di Daniele Delli Carri, ex direttore sportivo di Pescara e Genoa, che va ad inserirsi nella lista già composta dai vari Angelozi, Braida e Corvino.Primi dettagli sul raduno rosanero in Austria. La formazione di Iachini si presenterà sabato 12 luglio a Coccaglio, località in provincia di Brescia, dove sosterrà le visite mediche prima di trasferirsi a Bad Kleinkirchheim. Martedi 15 i rosa sosterranno il loro primo allenamento. Il ritiro proseguirà poi dal 28 luglio sino al 15 agosto a Storo (Alto Adige), dove è già prevista un'amichevole di lusso con un top club.