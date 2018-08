Lo comunica una nota del club granata. Birindelli sarà affiancato da Mariano Gabriele in qualità di coordinatore tecnico e degli osservatori di cui il Trapani si avvale.Si tratta di una scelta che conferma l’attenzione della Società granata nei confronti del Settore giovanile, con l’obiettivo di valorizzare le competenze di chi per anni ha lavorato in quest’ambito nel Trapani e di dotare il Settore stesso di maggiori risorse umane, con l’obiettivo di individuare e fare crescere i giovani calciatori del territorio.Birindelli ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle Giovanili di San Frediano ed Empoli, giocando poi da professionista nell’Empoli (dal 1992 al 1997), nella Juventus (dal 1997 al 2008), nel Pisa (2008-09), nel Pescina Valle del Giovenco (2009-2010). Con la maglia azzurra ha fatto parte della Nazionale Under 17, della Nazionale Under 23, guidata da Marco Tardelli. In Nazionale A è stato chiamato da Giovanni Trapattoni nel 2002, totalizzando sei presenze. Da maggio 2013 è stato responsabile del settore giovanile del Pisa.