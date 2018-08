Una delle più consolidate e prestigiose società che hanno tenuto alto il nome della Sicilia nel mondo del basket italiano, la Trogylos Basket Priolo, vicina all'addio alle competizioni per mancanza di risorse economiche. E questa mattina la società siracusana ha scritto una lettera al presidente della Regione Rosario Crocetta per informarlo della dolorosa scelta di cessare l'attività dopo 42 anni di vita e 28 ai massimi livelli della pallacanestro italiana. Ecco la lettera del club di Priolo indirizzata al governatore.nel dover annunciare la nostra imminente scomparsa. La Trogylos Basket Priolo ha rappresentato e rappresenta per il nostro territorio, Priolo Gargallo – Siracusa – Sicilia, l’espressione più genuina di Sport, Socialità, Aggregazione, Storia e Cultura. Non staremo qui a tediarLa con la descrizione dei risultati ottenuti e le innumerevoli attività svolte in favore del nostro territorio in 42 anni di vita di cui 28 ai massimi vertici della Pallacanestro Nazionale ed Internazionale.Negli ultimi 3 anni, purtroppo, questo sostegno è andato gradualmente riducendosi fino a scomparire quasi del tutto. Nella stagione appena trascorsa, grazie ad un impegno anche economico personale dei Dirigenti, si è riusciti a mantenere intatte tutte le attività compreso il prestigioso titolo di A1 che è un vanto per la Sicilia tutta. Ci appare oltremodo inverosimile che tale patrimonio sportivo-umano-sociale fra pochi giorni debba scomparire quando basterebbe un giorno di profitto o di perdita, a loro dire, di uno di questi “colossi industriali” per assicurare le risorse necessarie onde evitare un selvaggio colpo di spugna su una delle pagine sportive più belle della nostra amata isola.ci sembrava giusto informarLa prima che questo misfatto venga compiuto. Certi della sua comprovata sensibilità e fattività ci auguriamo che voglia prendere a cuore la nostra vicenda.