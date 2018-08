con l’inutile vittoria in casa della Fidelis Andria nella finale di ritorno dei play off, c’è grande fermento in casa Parmonval. La promozione in serie D, sfuggita per un soffio al termine di un’annata straordinaria, potrebbe arrivare ugualmente attraverso il ripescaggio.e che pone le proprie solide fondamenta su una gestione societaria virtuosa, oltre che sull’ottimo percorso stagionale degli uomini allenati da mister Mutolo. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello legato alla densità di compagini nella provincia: escludendo il Palermo, non vi sono altre squadre che militano in altri campionati professionistici né nel primo torneo dilettantistico.del club che riunisce le borgate marinare di Partanna, Mondello e Valdesi. Desta qualche perplessità il campo “Lo Monaco”, specie per la capienza limitata che potrebbe rappresentare un problema soprattutto in caso di importante richiesta di tagliandi delle formazioni ospiti.al velodromo “Paolo Borsellino” o al “Pasqualino Stadium” di Carini, mentre è da scartare l’eventualità di una staffetta con il Palermo per l’utilizzo del “Renzo Barbera”. Nel frattempo, il club fa sapere che giorno 27 giugno, alle ore 21, al “Lo Monaco” si disputerà la festa di fine stagione con dirigenti, calciatori e sostenitori.