Lo ha dichiarato questa mattina il presidente della società agrigentina Silvio Alessi, affidando le sue parole ad un comunicato stampa: "Siamo addolorati e delusi - ha affermato il patron - per non poter regalare ai nostri meravigliosi tifosi un sogno che manca da oltre venti anni". La decisione della società calcistica agrigentina è arrivata dopo il colloquio con il vicesindaco, Piero Luparello, in cui si è discusso dei lavori da eseguire al vecchio stadio Esseneto. Ma pur ricevendo la disponibilità da parte del sindaco facente funzione, si è constatato che i lavori di manutenzione richiedono troppo tempo e non riuscirebbero a rientrare nei termini previsti dalla Lega Pro."La squadra verrà quindi iscritta al campionato di serie D con la speranza di avere uno stadio ed un manto erboso efficienti", ancora Alessi. In conclusione il presidente parla anche del suo futuro affermando che sta valutando la possibilità di continuare a guidare la società, precisando che ha investito già tantissimo nel progetto.