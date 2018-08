Lo ha ufficializzato il presidente del club, Pietro Basciano, nel corso di una conferenza stampa al PalAuriga. Per Genovese sarà un ritorno, dato che negli anni Novanta aveva coperto questo ruolo nella storica Pallacanestro Trapani, avendo come capo-allenatore diversi personaggi storici del basket italiano, quali Trivelli, Boero, Benvenuti, Sacco, Sales e Gebbia. Fino alla scorsa stagione, Genovese era responsabile tecnico del settore giovanile del Trapani. La società ha ringraziato Flavio Priulla "per la dedizione e la professionalità dimostrate negli ultimi anni di lavoro, augurandogli le migliori fortune per le prossime esperienze".Lo ha ufficializzato il presidente del club, Pietro Basciano, nel corso di una conferenza stampa al PalAuriga. Nato a Torino il 9 Settembre del 1968, Trovato nel 2013 è stato Consigliere Nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro e dal 2008 è membro della commissione Nazionale Attività Giovanile della Fip.