Il centrocampista Simone Basso farà la sua terza stagione con la maglia del Trapani. Il club granata ha rinnovato oggi il contratto con l’esterno di Chiavari, che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 28 presenze (27 in campionato e 1 in Tim Cup) realizzando 8 reti. Basso è arrivato a Trapani nella stagione 2012/2013, quella della promozione in serie B (26 presenze, 7 reti).