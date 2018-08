Il primo colpo potrebbe essere quello di Duncan, giocatore di proprietà dell’Inter ed ex Livorno. L’accordo con l’Inter è stato raggiunto, ma manca l’ok del centrocampista, anche se non dovrebbero comunque esserci problemi. Un altro giocatore che piace per il centrocampo è Cossu del Cagliari, in scadenza di contratto.Cossu ha già mandato sms d’intesa al Palermo, insomma l’affare è possibile, anche perché se in rosanero dovesse arrivare Nicola Salerno, ci sarebbe una corsia preferenziale per prelevare il numero 7 del Cagliari. Intanto il Palermo continua a respingere presunte offerte per il portiere Stefano Sorrentino, secondo radio mercato sul giocatore ci sarebbe sempre la Roma, ma l’agente del piemontese smentisce: “Con la Roma non c'è stato alcun contatto - assicura il procuratore di Sorrentino - il Palermo crede in Stefano e farà di tutto per trattenerlo anche nel prossimo campionato di serie A”. Se dovesse però arrivare un’offerta allettante, sarebbe davvero un’impresa trattenere l’estremo difensore. Intanto Frederik Sorensen, obiettivo di mercato del Palermo, si allontana dall'Italia. Per il difensore di proprietà della Juventus si è fatto sotto il Rubin Kazan con una proposta economica piuttosto allettante: la prima offerta si aggira sui tre milioni di euro, il Palermo non è disposto a pagare così tanto. Ecco allora che prende corpo l’ipotesi De Ceglie, anche se il club rosanero vorrebbe il difensore in prestito per un anno. Comproprietà: Palermo e Sassuolo continuano a non sciogliere il nodo legato a Jasmin Kurtic, centrocampista sloveno reduce dal prestito al Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si fa sempre più concreto il rischio di finire alle buste per il riscatto del giocatore.