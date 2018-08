Quella disputata dai ragazzi di mister Mutolo è stata una stagione straordinaria, con numerosi traguardi raggiunti in modo graduale, a cominciare dagli spareggi promozione, nel corso dei quali i biancazzurri si sono esaltati, eliminando compagini blasonate come Marsala e Castrovillari. Impresa sfiorata anche contro la Fidelis Andria, tuttavia il 3-1 conquistato dai pugliesi nella sfida d’andata è apparso sin da subito risultato difficile da ribaltare.puntando anche su qualche innesto che possa andare a potenziare la rosa. Anche perché la promozione in D, nonostante il ko in finale, potrebbe giungere ugualmente, seppur da quella che potrebbe rappresentare una sorta di porta di servizio: il ripescaggio.e che potrebbe trovare riscontro positivo tenendo conto del percorso della compagine che riunisce le tre borgate marinare di Partanna, Mondello e Valdesi, e dell’importanza della piazza: escludendo il Palermo, in tutta la provincia del capoluogo, infatti, non vi sono squadre che militano in altri campionati professionistici né nel primo torneo dilettantistico.Ad ogni modo l’eventualità ripescaggio è tutt’altro che scartata, come confermato negli scorsi giorni da Edy Tamajo: “Bisogna ringraziare questi ragazzi che hanno fatto un lavoro incredibile. Stiamo lavorando per presentare la domanda di ripescaggio. La Serie D sarebbe un traguardo straordinario per la borgata e per la nostra società“.