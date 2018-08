, con un campionato dominato dalla prima all'ultima giornata, e la conseguente promozione nella Divisione Nazionale B non fossero sufficienti in casa Nuova Aquila si apre una nuova ed esaltante prospettiva. La Federbasket, dopo aver preso in considerazione le mancate iscrizioni che arriveranno dalla Lega Silver, ha infatti proposto al club di pallacanestro palermitano, presieduto da Salvatore Rappa, un posto fra le grandi del basket italiano.che trova riscontro nello stesso patron della società biancorossa. "Si è vero, dopo aver ricevuto l'offerta da parte della Federazione - afferma il presidente Rappa - ci siamo attivati per capire se fosse davvero possibile iscrivere la squadra in un campionato molto competitivo come quello di Lega Silver". Tutto bello, anche se lo scoglio maggiore è quello economico: "Per iscrivere una squadra in questa categoria - prosegue Rappa - innanzitutto bisognerà trasformare la società da una A.s.d in una S.r.l e poi trovare un grande sponsor che possa sostenere le grandi cifre che occorrono per la Lega Silver mantendo, allo stesso tempo, anche tutti gli altri sponsor che nell'ultimo anno ci hanno seguito. Implementare il capitale sociale a 50mila euro sarà dunque essenziale e, in tal senso, abbiamo già diversi riscontri positivi"., Rappa da appuntamento in quei giorni per scoprire se il sogno si trasformerà in realtà: "La piazza di Palermo si incendia facilmente con annunci di questo tipo ma nel nostro caso vogliamo dare certezze sulla possibilità che la nostra squadra riesca ad iscriversi per disputare un campionato di buon livello. Non punteremo certo alla promozione immediata in Lega Gold - conclude il presidente Rappa - ma a toglierci tante soddisfazioni facendo divertire il nostro pubblico".