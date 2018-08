Gli ultimi novanta minuti di una stagione logorante, infatti, regalano la promozione in serie D alla Fidelis Andria. Decisivo il 3-1 conquistato dai pugliesi nel match d'andata al "Pasqualino" di Carini.La Parmonval, decisamente meno timorosa rispetto all'andata, alza il baricentro e prova a favorire gli inserimenti dei propri attaccanti, Ike in primis, tuttavia Sansonna raramente viene impegnato. Al quarto d'ora ci prova Loseto, Versaci c'è. Dieci minuti più tardi Moscelli premia l'inserimento di Loseto, il cui destro va a stamparsi sul palo. Poi tocca a Lavopa impensierire l'estremo ospite. Mutolo capisce che qualcosa nel meccanismo della sua squadra non va e richiama Stassi in panchina: al suo posto Lala. Negli ultimi dieci minuti del tempo da segnalare solo l'intensificarsi della pioggia, che costringe il pubblico a cercare un riparo di fortuna.L'Andria si innervosisce, sente la pressione del pubblico che teme una clamorosa rimonta. A farne le spese La Fortezza che commette un fallaccio ai danni di Serio e finisce anzitempo sotto la doccia. In superiorità numerica i siciliani profondono il massimo sforzo: Ike in un paio di circostanze prova a sfruttare la profondità ma viene ben stoppato dalla difesa pugliese. Negli ultimi minuti la Fidelis si limita al possesso palla, quanto basta per portare a casa un risultato che vale la serie D. Nel finale espulso Lala per somma di ammonizioni. Per la Parmonval impresa solo sfiorata, troppo pesante il passivo della gara d'andata. Fidelis Andria-Parmonval 0-1.Sansonna, Lavopa, Anglani, Colucci, Lafortezza, Campanella, Strambelli, Di Rito (85' Albrizio), Lo Grieco, Loseto (68' Riontino), Moscelli. All. RagnoVersaci, Cavaliere, Pizzimenti (77' Montesanto), Tarantino, Manfrè, Aletto, Serio, Bognanni, Stassi (30' Lala), Ike, Minnone (63' D'Ambra). All. MutoloDavide Copat di Pordenone57' Ike (P)Ammoniti - Lala e Alletto (P) - Espulsi: La Fortezza (F) al 68' e Lala (P) all'87'