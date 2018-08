La finale della XVI edizione del Torneo Internazionale Cmc Città di Caltanissetta si disputerà fra l’argentino di 24 anni, Facundo Bagnis, ottava testa di serie del seeding, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta che nella prima semifinale si è imposto sul brasiliano Joao Souza. Il giocatore mancino nato a Santa Fe ha superato la resistenza della rivelazione del torneo, il giovane cileno Gonzalo Lama, numero 249 al mondo. Il punteggio finale, 6-4 6-4, dopo un’ora e ventidue minuti. Per l’argentino, che raggiungerà la sua miglior classifica, è una ulteriore conferma del suo brillante stato di forma dopo il superamento delle qualificazioni al Roland Garros e la vittoria al primo turno contro il francese Bennettau dopo oltre quattro ore di battaglia., a livello challenger, vanno segnalate le semifinali a Calì in Colombia e Savannah negli Stati Uniti. “Sono felicissimo per il raggiungimento della finale in un torneo così prestigioso dato il livello dei giocatori in gara – ha spiegato il vincitore – adesso devo pensare solo a riposare bene per poter essere al 100% contro Pablo, giocatore che vale i top 50, al quale dovrò concedere molto poco”.si sfideranno i due fra cui non ci sono precedenti. Ad arbitrare il match sarà il romano Nicholas Stellabotte. Parla azzurro il torneo di doppio, infatti con un duplice 6-3, Potito Starace e Daniele Bracciali hanno sconfitto gli spagnoli Pablo Carreno – Busta ed Enrique Lopez Perez.è un parziale riscatto dopo il ko di ieri in singolare, per il toscano invece, si tratta del secondo successo a Caltanissetta dopo quello del 2011 in coppia con Simone Vagnozzi. La finale di domenica in programma alle 18 sarà trasmessa in diretta da Supertennis. L’ingresso a Villa Amedeo è gratuito.Pablo Carreno Busta (Esp) b. Joao Souza (Bra) 4-6 6-4 6-1; Facundo Bagnis (Arg) b. Gonzalo Lama (Chi) 6-4 6-4Daniele Bracciali (Ita)/Potito Starace (Ita) b. Pablo Carreno-Busta (Esp)/Enrique Lopez-Perez 6-3 6-3