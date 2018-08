l'Orlandina Basket accoglie il suo nuovo capo allenatore della prima squadra. Si tratta di Giulio Griccioli, 42enne senese, che eredita i paladini reduci dalla finale play off persa contro l'Aquila Trento. Ad annunciare l'arrivo del neo coach è la stessa società messinese che attraverso il proprio presidente accoglie Griccioli in questo modo: "Seguivamo da tempo coach Griccioli - afferma il patron Enzo Sidoni - avevo già lasciato intendere in passato, infatti, al nostro nuovo allenatore il mio apprezzamento. L’evolversi di alcune situazioni, poi, ha fatto sì che potessimo incontrarci ancora prima di quanto ci aspettassimo. Sono felice che abbia risposto positivamente alla nostra chiamata, ha accettato l’incarico con tanto entusiasmo e l’ha fatto indipendentemente dal sapere se fossimo in Serie A o in DNA Gold».nel 1989 come assistant coach della Virtus Siena, con la quale sfiora diverse volte le finali nazionali. Nel 1998-99 entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra della Montepaschi Siena, ricoprendo però anche un ruolo cruciale nelle giovanili della società senese, settore di cui diventerà responsabile succedendo all’attuale coach della nazionale italiana Simone Pianigiani.(con 8 titoli fra assistente e capo allenatore) e quella da assistente allenatore nella Montepaschi, dove vince 4 Scudetti, 3 Supercoppe e 1 Coppa Italia e raggiunge tre volte le Final Four di Eurolega. Dall’estate del 2010 all’estate del 2012 allena in LegaDue a Scafati raggiunge in entrambe le stagioni i playoff e vince al primo anno il premio di “Allenatore dell’anno”. Nel 2012/13 allena la Novipiù Casale e con i piemontesi si qualifica ai playoff promozione di LegaDue. Riconfermato anche per il 2013/14 dove in seguito conquista una tranquilla salvezza.che, attraverso il sito ufficiale della società, affida le sue prime dichiarazioni da tecnico biancazzurro: " Devo ringraziare il presidente Sindoni, che mi aveva fatto capire di essere un allenatore che stimava. La sua chiamata è un ulteriore attestato che mi fa grandissimo piacere. Sono molto felice di far parte della famiglia Orlandina che rappresenta per me un’occasione di crescita personale e professionale. Adesso voglio ripagare sul campo la fiducia che la società ha riposto in me conquistanto l'affetto del pubblico di Capo d'Orlando".