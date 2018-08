A questo punto, l’ex ds del Cagliari ha in programma un incontro con Zamparini per mettere il tutto nero su bianco. Salerno entrerebbe in società come vicepresidente esecutivo con delega al mercato. Un duo quindi inedito composto da Ceravolo e Salerno.giungono ulteriori conferme circa l'interessamento del Palermo nei confronti del centrocampista dell'Inter Joseph Duncan. Per il giovane mediano, quest'anno in forza al Livorno, la dirigenza rosanero avrebbe avanzato un'offerta ufficiale allo staff di mercato nerazzurro. In attesa di nuovi sviluppi, rimane sempre viva la pista che porta al centrocampista Luca Cigarini, prima alternativa per la mediana nel caso in cui l'affare Lodi non dovesse concretizzarsi. Altro affare: l'accordo tra Palermo e Bologna per il trasferimento in rosanero di Lazaros Christodoulopoulos sembra essere ormai a portata di mano. Il Palermo avrebbe messo sul piatto i cartellini di Gennaro Troianiello e Claudio Terzi più un piccolo conguaglio economico. Il Bologna accetta, l'affare potrebbe chiudersi entro breve tempo anche se Terzi non gradirebbe tantissimo la destinazione felsinea. Il difensore vorrebbe giocare in serie A ma non rientrerebbe nei piani del Palermo.Il Palermo ci pensa, anche perché ha bisogno di un giocatore come l’argentino, e il tutto potrebbe rientrare nell’affare che porterebbe Hernandez all’Inter. Attenzione però al Napoli, perché Zamparini attende un’offerta dell’amico De Laurentiis. Infine affari con il Catania, si raffredda la pista Lodi (il centrocampista non gradirebbe tantissimo la destinazione rosanero) mentre si scaldano le piste che portano a Bergessio e Spolli. Cosentino è disposto a trattare ma solo per Bergessio pretende cinque milioni di euro e il Palermo è fermo a tre.