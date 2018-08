che oggi ha rinnovato il suo contratto con il Trapani. Lo comunica una nota del club.Giunto nella stagione 2009/10 (in serie D), Lo Bue ha totalizzato in granata 95 presenze (24 nella stagione 2009/10; 14 nel 2010/2011 in Seconda Divisione; 25 nel 2011/12 in Prima Divisione; 28 nella stagione 2012/13 sempre in Prima Divisione; 4 nella stagione 2013/2014 in serie B). Dopo il periodo di riabilitazione seguito all’intervento subito ad ottobre dello scorso anno, il difensore è ritornato in campo nell’ultima partita di campionato (Trapani-Brescia), giocata presso lo stadio Provinciale, accolto da una vera e propria ovazione da parte dei tifosi.