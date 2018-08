Al "Pasqualino" di Carini termina 3-1 per la Fidelis Andria, capace di chiudere la pratica già nel primo tempo. Tra sette giorni, al "Degli Ulivi", alla formazione palermitana servirà vincere con tre gol di scarto o con due a partire dal 2-4, mentre un eventuale 1-3 porterebbe la sfida ai supplementari.Gli ospiti giocano sulle ali dell'entusiasmo e cinque minuti dopo sfiorano il raddoppio sempre con l'ex attaccante di Atletico Catania e Catanzaro, il migliore in campo, il cui destro al volo si spegne a lato di poco. Al 25', però, il capitano pugliese non sbaglia a tu per tu con Versaci e porta i suoi sul 2-0. La Parmonval scompare dal campo e al 31' subisce la terza rete ad opera di Lo Grieco, abile ad inserirsi sulla sinistra e a depositare il pallone in fondo al sacco con un tocco di giustezza. A quel punto la Fidelis decide di rallentare, mentre Mutolo tenta la carta della disperazione inserendo Ike. Succede poco altro sino al duplice fischio di chiusura del tempo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-3 per gli ospiti.anche in virtù dell'ingresso di Caronia che ravviva la manovra dei biancazzurri palermitani. Prima Serio e poi Ike sfiorano il punto della bandiera, che arriva al 76' proprio con il neo entrato, abile a raccogliere un assist al bacio della punta africana e a depositare in rete. Nell'ultimo quarto d'ora la Parmonval prende d'assalto la porta della Fidelis Andria: Serio fa urlare al gol con una staffilata dai venti metri, mentre a pochi istanti dalla segnalazione del recupero Caronia non riesce a concludere a tu per tu con Sansonna. Non succede più nulla, il ritorno tra sette giorni in Puglia decreterà chi sarà la squadra promossa in D. Parmonval-Fidelis Andria 1-3.Versaci, Capuano (34' Ike) Alletto, Tarantino, Manfrè, Bennardo, Lala, Citarda (50' Caronia), D'Ambra, Bognanni, Serio. All. MutoloSansonna, La Vopa, Colucci, La Fortezza (73' Abruzzese), Anglani, Campanella, Trotta, Lo Grieco, Albrizio (69' Riontino), Loseto, Moscelli. All. RagnoClerico di Torino (Margheritino-Locatelli)8' Moscelli, 25' Moscelli, 31' Lo Grieco, 76' Caronia (P)Ammoniti - Serio e Bennardo (P), La Fortezza e Anglani (F)