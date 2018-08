L’obiettivo è quello di esordire con un grande colpo di mercato, ma per arrivare ad alcuni “top player” la strada è lunga, ci sarà da lavorare e quindi ci sarà ancora bisogno di tempo. Matri sembra l’attaccante giusto per dare anche una scossa all’ ambiente in attesa della campagna abbonamenti. Il calciatore vorrebbe delle garanzie e soprattutto bisognerà discutere anche dell’ingaggio che percepisce l’ ex Juventus e Fiorentina.i, si registra una netta accelerata per il greco del Bologna Lazaros Christodoulopoulos. E’ stato uno dei primi nomi venuti fuori e potrebbe anche essere il primo affare concluso della gestione Ceravolo. Il Bologna tratta la sua cessione con vari club di Serie A: Sampdoria, Verona e Palermo in lizza. I contatti più frequenti sono tra Bologna e Palermo, Christodoulopoulos piace molto ai rosanero. E poi c’è Cigarini, altro giocatore dai piedi buoni finito nelle mire del Palermo. Un po’ difficile questa trattativa ma non impossibile, visto che comunque il centrocampista è in comproprietà tra Atalanta e Napoli.lo farà nei prossimi giorni quando sarà presentato ufficialmente alla stampa palermitana; intanto a LiveSicilia spiega: “Stiamo lavorando intensamente anche perché ci sono le comproprietà, sono giorni molto intensi. Ci vedremo a breve per le presentazioni di rito”. Ceravolo deve infatti pensare anche alle compartecipazioni e iniziare a capire chi sono le pretendenti per il pezzo da novanta rosanero, ossia Abel Hernandez. L’uruguayano sarà ceduto, ma il Palermo vuole principalmente monetizzare, e allora l’offerta dell’Inter potrebbe passare in secondo piano, e dare priorità ai club esteri, certamente più concreti economicamente.