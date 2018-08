, prova da 106.500 euro di montepremi, è stato pubblicato. I tennisti italiani ammessi nel main draw sono in totale 9. Il livornese Filippo Volandri, 99 al mondo, se la vedrà con il monegasco Benjamin Balleret, un confronto ampiamente alla portata del tennista toscano. Più arduo il compito di Potito Starace. Sulla strada dell’esperto giocatore nato a Cervinara, il mancino spagnolo Albert Ramos – Vinolas, quinto favorito del seeding e con un passato da numero 38 nel maggio del 2012. Sfortunato il sorteggio per la ventiquattrenne wild card palermitana, Claudio Fortuna che incrocerà la racchetta con la prima testa di serie, lo spagnolo Pablo – Carreno Busta, numero 68 delle classifiche mondiali. Meno ardui, almeno sulla carta, gli impegni degli altri tre tennisti siciliani che hanno usufruito di un invito da parte degli organizzatori. Il trapanese Gianluca Naso se la vedrà con l’ungherese Marton Fucsovics, numero 200 Atp, mentre il ventunenne Salvatore Caruso dovrà vedersela con il brasiliano Guillherme Clezar, numero 204 al mondo.il sorteggio gli ha riservato il talentuoso croato Mate Delic. Il palermitano Marco Cecchinato, 147 Atp, e oggi protagonista della semifinale al challenger di Mestre. affronterà l’argentino Agustin Velotti. Gli ultimi due tennisti azzurri in gara a Caltanissetta, Andrea Arnaboldi e Thomas Fabbiano, sulla loro strada troveranno rispettivamente l’ecuadoregno Emilio Gomez e il cileno Gonzalo Lama. Lo spagnolo Pablo Andujar, numero 78 delle classifiche Atp, e seconda testa di serie, giocherà contro il giocatore argentino, Marco Trungelliti. I match del tabellone principale scatteranno lunedì 9 giugno. L’ingresso per assistere ai match all’impianto di Villa Amedeo, è gratuito per tutta la durata della manifestazione. Il challenger nisseno, è il torneo su terra rossa più importante al mondo nella settimana dal 9 al 15 giugno. Nella mattinata di sabato 7 giugno si sono conclusi 4 match del tabellone di qualificazioni.Marco Gulisano (Ita) b. Juan Cruz Moncada (Arg) 6-3 6-4; Sergio Galdos (Per) b. Marco Di Prima (Ita) 6-0 6-2; Andrea Basso (Ita) b. Mirko Cutuli (Ita) 6-3 6-3; Matteo Fago(Ita) b. Gianluca Mager (Ita) 7-6 (6) 6-1.