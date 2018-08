, potente e di rara precisione, che si spegne all'angolino lì dove il portiere può solo immaginare d'arrivare. Ai tifosi del Palermo rimarrà a lungo impresso nella mente quel gol del 30 novembre 2013 nel primo tempo di Palermo-Novara a firma Andrea Belotti, conclusosi poi sul 2-1 grazie propiro ad una doppietta del 'Gallo'. La rete del giovane attaccante bergamasco, nel giro della nazionale azzurra under 21, è stato eletto dai nostri lettori come migliore della stagione fra quelle realizzate dalla formazione di Beppe Iachini.Subito dietro si piazzano il sinistro di prima intenzione di Paulo Dybala nel 2-1 di Palermo-Bari e il potente destro di Kyle Lafferty da fuori area in Crotone-Palermo 1-2. Ma le preferenze dei supporters del club di viale del Fante per il 'Gallo' non si limitano al gol con il Novara. Nella galleria dei ricordi di questa stagione da record, conclusa con il ritorno in serie A dopo appena un anno di purgatorio, ci sono infatti tante altre perle del numero 30 come i colpi di testa contro il Siena (nel decisivo 3-2) e la Virtus Lanciano nel pareggio in trasferta per 1-1.ma ovviamente degni di nota, il gol realizzato dal nordirlandese Lafferty nel derby vinto a Trapani contro i granata per 1-0 e la spettacolare mezzarovesciata con cui Abel Hernandez ha chiuso il match del 'Tombolato' contro il Cittadella. Infine una nota nostalgica. Tra i campioni di oggi se ne inserisce uno del passato, anche il colpo di testa al volo di Tanino Troja contro il Cagliari di Albertosi e Riva riceve una preferenza.