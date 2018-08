. Nel capoluogo c'è infatti un'altra realtà che nell'attuale stagione si è guadagnata un pass per la massima serie. Stiamo parlando della Iron Palermo, formazione femminile di calcio a 5, che grazie al successo di domenica scorsa sul Cus Cosenza in gara 2 degli sparegi Interreggionali si è guadagnata un posto nell'olimpo del calcio a 5 nazionale., dopo il già rassicurante 6-3 ottenuto ad Arcavacata due settimane prima, che possono festeggiare al 'Club P5' di Cruillas grazie ad una prestazione cinica e accorta in difesa. Le padrone di casa nel primo tempo tengono maggiormente a non prenderle mentre nella ripresa dilagano con le proprie fuoriclasse Lo Bello, Militello e Saraniti. Adesso per le palermitane si aprono scenari del tutto nuovi con la possibilità di sfidare in A squadre blasonate come Locri, Reggina e Catanzaro e scrivere altri record in una categoria da neopromosse. In visibilio ovviamente anche i circa 200 spettatori che hanno gremito gli spalti dell'impianto indoor. Al termine del match cori a applausi per le loro 'ragazze di ferro'.Calcagno, Sansone, Lo Bello, Piccolo, Saraniti, Lo Cicero, Militello, Quattrocchi, Costanza, Lapi, Valdese, Tiscione F. All. RappaColace, Pellegrini, Mollame, Parisi, Cuello, Postorino, Marigliano, Candreva, Barini. All. PostorinoSchirripa di Reggio Calabria e Leanza di Acireale6’ pt Saraniti (P), 19’ pt Costanza (P), 26’pt Lo Bello (P), 27’ pt aut. Lapi (C), 29’ pt Mollame (C), 2’ st Militello (P), 4’ st Lo Bello (P), 6’ st Saraniti (P), 14’ st Lo Bello (P), 20’ st Piccolo (P).