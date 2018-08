, stadio in provincia di Latina, l'impianto che ospiterà l'ultimo atto della stagione di Akragas e Correggese. La finale play off, in programma domenica 8 giugno alle ore 16, per l'accesso alla prossima Lega Pro si disputerà dunque nel Lazio, come già ampiamente anticipato nei giorni successivi al successo degli agrigentini contro il Pomigliano, anche se sulla sede la Lega Dilettanti ha atteso fino ad oggi per prendere una decisione definitiva., partite nei giorni alla volta di Roma, hanno dunque stabilito di comune accordo il campo che sarà teatro della sfida dell'anno per le rispettive formazioni. Il 'Purificato', stadio con una capienza di tremila posti, si trova nella cittadina laziale di Fondi (38mila abitanti) in provincia di Latina e prende il nome dal noto pittore neorealista che proprio a Fondi ha avuto natali.l'Akragas proverà quindi ha realizzare il suo ultimo capolavoro stagionale cercando quel successo che gli spalancherebbe le porte della Lega Pro, obiettivo fino a due stagioni fa quasi impossibile da raggiungere. Ad Agrigento, nel frattempo, sono tantissimi i tifosi che non vogliono perdersi questa finale e che prima ancora di conoscere la destinazione da raggiungere si sono organizzati per acquistare i biglietti per la sfida di domenica prossima. La finale, in ogni caso, avrà risonanza nazionale in quanto anche Rai sport trasmetterà l'evento in diretta. Anche Livesicilia, come già avvenuto dai primi incontri play off, seguirà in diretta la gara dei biancazzurri di Rigoli con aggiornamenti puntuali dallo stadio di Fondi.