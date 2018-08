Due persone molto professionali e di grande affidabilità. Lavoreremo sullo stadio e continueremo a fare bene". Lo ha detto il patron del Trapani, Vittorio Morace, in conferenza stampa. le parole di Morace sono riportate dalla pagina facebook ufficiale del club granata. Con il presidente anche il direttore generale, Annemarie Collart Morace, il ds Daniele Faggiano, e il mister, Roberto Boscaglia. "Dobbiamo ringiovanire la squadra, ma qualche giocatore esperto rimarrà - ha spiegato il tecnico -. Ho dato le mie indicazioni al direttore e spetterà a lui scegliere i giocatori giusti. Ho sempre voluto rimanere qui, se programmiamo bene possiamo ottenere ancora risultati positivi. Nella prossima stagione punteremo inizialmente a rimanere in serie B"."Sono in piena sintonia col mister. Fin quando ci saró io, Boscaglia ce le terremo stretto. Quest'anno abbiamo puntato apertamente alla salvezza per non fare passerella e rimanere ancora in questa importante categoria. Mancosu? È un nostro giocatore, se prima non parlano con noi non vedo perchè dovrebbe andarsene. Non ha alcun problema a rimanere, ma è normale che se dovessero arrivare proposte importanti da squadre di serie A le valuteremo. Fino ad ora peró nessuno ci ha contattato"- ha aggiunto il dg Collart Morace -, non abbiamo mai smesso di lavorare per puntare sempre al massimo. Quest'anno abbiamo dato vita a diverse iniziative e domani chiuderemo con un incontro tra la scuola calcio e la prima squadra. Apriremo un nuovo store e continueremo a rinforzare il nostro progetto Trapani Calcio".