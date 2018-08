Dopo la promozione record della prima squadra, anche le formazioni giovanili viaggiano a vele spiegate verso i rispettivi obiettivi. Partiamo dalla Primavera di Bosi, che ha raggiunto nei giorni scorsi le Final Eight del campionato di categoria. Un obiettivo che è stato raggiunto spesso ultimamente dai baby rosa, ma che quest’anno ha ancora più valore: il Palermo infatti è l’unica formazione di B ad avere raggiunto questo traguardo.Contento Maurizio Zamparini, che ha rinnovato il contratto del responsabile del settore giovanile rosanero Baccin, fino al 2016: “Siamo felici di proseguire insieme un percorso iniziato negli ultimi due anni e che ci ha permesso di ottenere risultati importanti – ha detto Zamparini - nella stagione che si sta per concludere abbiamo centrato, con molte delle nostre squadre, traguardi significativi e di questo siamo orgogliosi. Vogliamo dare continuità ad un progetto di crescita e valorizzazione dei nostri giovani calciatori”.che negli ultimi giorni si sono allenati al "Tenente Onorato" di Boccadifalco per abituarsi al manto in erba naturale, sono partiti questa mattina per la Romagna. I ragazzi guidati dal tecnico Bosi affronteranno giovedì a Santarcangelo (ore 17) la Fiorentina nei quarti di finale. La vincente affronterà chi avrà la meglio in Juventus-Chievo.perché anche i Giovanissimi Nazionali rosanero hanno fatto strada. Domenica prossima a Trigoria contro la Roma, andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale del campionato di categoria. Nel match d’andata i piccoli rosa hanno sconfitto i giallorossi 2-1 e se dovessero passare il turno accederebbero direttamente alle finali scudetto. E poi ci sono gli Allievi che a Chianciano Terme si giocheranno la fase finale del loro campionato. Ancora da definirsi giorno e avversario. Sia per i Giovanissimi che per gli Allievi, il Palermo società incasserà dei “premi”. Insomma un anno da incorniciare, sperando in una nuova festa a tinte rosanero.