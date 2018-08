serie fra Upea Capo d'Orlando e Aquila Trento nella finale play off di Lega Due Gold per l'accesso in serie A1. I messinesi escono sconfitti col punteggio di 91-78 dalla trasferta in Trentino. Si ripartirà martedì 3 giugno, sempre al 'PalaTrento', per disputare gara 2.Dopo appena 3’ di gioco l'Upea è avanti per 7-8 grazie a Nicevic; Portannese porta avanti i suoi sul +5 mentre replica Forray riportando poco dopo il punteggio sul 14 pari. L'Aquila mette in chiaro gli equilibri in campo e a 3' dalla prima sirena si trova sul 20-14. Proprio sulla sirena Pascolo trova i tre punti che portano il parziale sul 34-25. Secono periodo aperto da una schiacciata di Benevelli. Equilibrio assoluto con soli 2 punti nei primi 2’ di gioco. Spanghero entra e spezza nuovamente il ritmo agli avversari, 40-27 Trento. A 5’ dall'intervallo lungo i padroni di casa sono avanti di 16 punti. Capo d’Orlando però non ci sta e si fa sotto 45-34. Si fa al riposo però con un'Aquila che non ha intenzione di mollare un centimetro (52-43).fa esplodere il pubblico di casa con il canestro del 56-45 anche se i siciliani con Archie dimostrano d'essere ancora vivi e pericolosi. Nicevic è il solito cecchino e sotto canestro le mette tutte ma la distanza anche a 3' dal termine rimane invariata, 16 punti. Si va agli ultimi dieci minuti con gli uomini di Buscaglia avanti 73-60. Spanghero e Baldi Rossi mettono due triple fondamentali ad inizio ultimo quarto portando Trento sul +17. I ragazzi di Pozzecco ormai scoraggiati non fanno altro che inseguire nella speranza che il passivo non sia troppo impietoso. Al termine il tabellone di gara 1 recita invece 91-78 Trento. Per Basile e compagni la strada verso la promozione inizia in salita.Triche 21, Pascolo 13, Baldi Rossi 9, Pablo Forray 20, Fiorito 3, Molinaro, Jaquawn Elder 3, Lechthaler 2, Spanghero 18, Santarossa 2. Allenatore: BuscagliaMays 8 , Portannese 4, Soragna 3, Archie , Nicevic 24, Basile 4, Laquintana 10, Valenti 2, Benevelli 8, Ciribeni. All: PozzeccoCiaglia di Caserta, Beneduce di Caserta e Giagliardi di Anagni.