L'Aquila Palermo vola in DNB superando in gara 3 l'Assitur Catanzaro dopo 40 minuti di fuoco e una serie intensa. Apoteosi biancorossa al termine del match con il pubblico impazzito di gioia e con i ragazzi di coach Torriero in lacrime per aver vinto un campionato dominato dall'inizio alla fine.con le due squadre sempre a contatto per tutta la partita. Grandissima prova corale, sia in fase diveniva che in fase realizzativa. Merito di coach Torriero che ha gestito al meglio le rotazioni dando spazio e fiducia a tutti gli uomini a sua disposizione.che con una prova entusiasmante è riuscito a riscattare la prove opaca di gara 2. Una stagione speciale in cui ogni componente ha fatto la sua parte, dal Presidente Salvo Rappa alla responsabile del PalaMangano, Giusi Frittitta, alla quale la societàrivolge i suoi più sentiti ringraziamenti. La palermo cestistica si è risvegliata e il merito è di una società che ha progettato alla perfezione questa promozione riuscendo a riportare la gente al palazzetto. La festa è biancorossa, l'Aquila vola in DNB.Cuccia 2, Cozzoli 17, Gottini 7, Andrè 9, Tagliabue21, Tupputi 2, Ranalli 2, Tagliareni D. 5, Tagliareni V. 5, Dragna 3. All: Roberto Torriero.Carpanzano 12, Scuderi 7, Sereni 11, Ippolito 16, Fall 16, Rotundo, Sparano, Cattani, Mercurio, Battaglia. All: Fabrizio Tunno.