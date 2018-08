. E’ questo il senso della sfida che domani alle 16 metterà di fronte Parmonval e Castrovillari, per il ritorno della semifinale interregionale dei play off di Eccellenza. Un confronto equilibratissimo, con le due formazioni che partono con le stesse chance di qualificazione dopo lo 0-0 della sfida d’andata.Serio e compagni hanno lavorato bene in settimana, provando anche il fondo “misto” dello stadio “Pasqualino” di Carini, all’ultimo momento scelto come sede dell’incontro, dopo la bocciatura del “Lo Monaco” e dell’ipotesi “Renzo Barbera”.I tifosi rossoneri, invece, si raduneranno nel piazzale antistadio “Mimmo Rende” domenica all’alba, per poi partire in massa verso il capoluogo siculo dove sono attesi oltre 200 sostenitori ospiti.Il prezzo dei tagliandi è di 10 euro. Designato anche il fischietto dell’incontro: a dirigere Parmonval-Castrovillari è stato chiamato il signor Valerio Maranesidi della sezione arbitrale di Ciampino.