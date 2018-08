A comunicare l'impossibilità di accogliere più di 2.400 tifosi presso l'impianto dell'Esseneto, in occasione della semifinale play off che apre le porte alla fase conclusiva degli spareggi nazionali, è stato lo stesso patron agrigentino in una conferenza stampa alla vigilia dell'importante gara casalinga. "Non potremo vendere ulteriori tagliandi rispetto a quelli già emessi in quanto la Questura ha diffidato la società dal superare la capienza consentita di 2.400 posti. Siamo ovviamente dispiaciuti perchè lo stadio potenzialmente può ospitare 12mila spettatori ma gli ultimi cedimenti avvenuti nella curva sud hanno portato ad una ulteriore diminuzione dell'erogazione di biglietti per la gara".come previsto nei giorni antecedenti alla sfida contro i campani di Seno ma soltanto un nutrito gruppo di appassionati che sosterrà comunque i propri beniamini dall'inizio fino al termine della gara. A tornare sui temi squisitamente tecnici della semifinale ci ha pensato il mister biancazzurro Pino Rigoli: "Quella col Pomigliano sarà una sfida densa di insidie che non dovremo sottovalutare. La squadra è serena e pronta a centrare un obiettivo che per la città sarebbe storico. Noi vogliamo arrivare all'8 giugno e proveremo a farlo schierando la miglior formazione possibile. Occhio ai nostri avversari - conclude Rigoli - che nonostante non abbiamo brillato in campionato sono reduci da un ottimo successo nella coppa Italia di serie D. L'apporto del nostro pubblico è decisivo ma proveremo a dare il massimo anche con i pochi tifosi che verranno all'Esseneto".Valenti, De Rossi, Aprile, Assenzio, Astarita, Parisi, Giuffrida, Pellegrino, Savanarola, Arena, Saraniti. A disp: Zelletta, Caci, Leanza,, Padalino, Arena.D, Nassi, Vitale. All: Rigoli.: Di Costanzo, Esposito F., Festa, Oretti, Rea, Varriale, Fregola. De Rosa, Romano, Panico, Suriano. A disposizione: Caliendo, Esposito G., Schioppa, Di Finizio, Caiazzo, Cantone, Iattarelli, Pontillo , Iodice. Allenatore Seno.