, quella del record di punti, ben 86. Beppe Iachini e' più che soddisfatto di questa stagione: "Sicuramente all'inizio non potevo credere di fare una stagione così, ma ci avrei sperato. I ragazzi sono importanti, questo gruppo è stato fantastico e abbiamo costruito una cavalcata da record che rimarrà nella storia di questa società. E' stata una cavalcata straordinaria, fantastica. Battere tutti i record da subentrato e in un'annata difficile anche per la società ci riempie d'orgoglio. Ringrazio i ragazzi per la grande disponibilità, l'umiltà e lo spirito di sacrificio. Si sono attaccati al lavoro e hanno visto la luce in un tunnel fatto di incertezze e paure dovute alla retrocessione e ad una brutta ripartenza. Abbiamo ribaltato la situazione, facendo tutti i record possibili. Sono felice per il presidente, lo meritava dopo un anno difficile, ma anche per la città di Palermo che deve vincere, gioire e riconoscersi in una squadra che non vuole mollare mai. Siamo felici di averla regalata alla storia del Palermo. In virtù del fatto che prima non c'era, la sorpresa più lieta è stata Vazquez, anche grazie alla sua disponibilità e a quello che ha fatto in campo. Sono contento per lui, ma darei 10 a tutti i ragazzi quest'anno".