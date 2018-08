Palermo 86 punti; 72 Empoli;

Il primo su tutti, il Palermo chiude con il punteggio record di 86 punti e saluta la cadetteria da assoluto dominatore. A festeggiare stasera è anche l'Empoli che con il successo per 2-0 contro il Pescara stacca il biglietto per la massima serie. Ai play off accedono nell'ordine, Latina, Cesena, Modena, Bari, Crotone e Spezia. Fuori dalla zona utile per continuare a sognare squadre come Lanciano, Siena, Trapani e Carpi. Emblematico il caso dei toscani che con 61 punti (8 di penalità) si fermano ad una solo lunghezza dallo Spezia qualificato agli spareggi. Il Trapani chiude la stagione con una sconfitta casalinga contro il Brescia che lo supera a 59 punti.è il play out che si disputerà fra Varese e Novara, squadre che fino ad un paio di anni fa si giocavano l'ingresso in serie A.Bari - Novara 4-1Empoli - Pescara 2-0Juve Stabia - Carpi 0-2Latina - Spezia 0-0Modena - Cesena 0-0Padova - Avellino 2-1Palermo - Crotone 0-0Reggina - Ternana 1-2Trapani - Brescia 0-1Varese - Siena 1-0Virtus Lanciano - Cittadella 1-0; 61 Siena (-8 penalità); 60 Lanciano; 59 Avellino, Carpi, Brescia; 57 Trapani, Brescia; 52 Pescara; 51 Ternana; 47 Cittadella,41 Padova; 27 Reggina (-1 penalità); 17 Juve Stabia.Palermo ed Empoli promosse in serie A (in rosso)Latina, Cesena, Modena, Bari, Crotone e Spezia ai play off (in blu).Varese e Novara ai play out.Reggina, Padova e Juve Stabia retrocesse in Lega Pro.