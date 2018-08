SORRENTINO 6 Inoperoso per quasi tutta la partita. Spettatore non pagante tranne quando deve smanacciare qualche pallaccia nella sua area.MUNOZ 6 Per lui si chiude un gran campionato. Anche oggi non ha praticamente sbagliato nulla. Il Palermo – in A – deve ripartire da lui.ANDELKOVIC 6 Partita di ordinaria amministrazione per il difensore sloveno che ben si è comportato in questa stagione. Una vera rivelazione, ha sempre giocato buone parttite.TERZI 6 Va vicino al gol con una bella conclusione dalla distanza. In difesa non rischia nulla.PISANO 6 Si limita un po’ a spingere ma in fase difensiva è diligente e non sbaglia nulla. Pagnotta conquistata.BOLZONI 7 Il migliore. Sfiora il gol in diverse occasioni e a centrocampo alza spesso la voce. Ha ancora benzina, ma il campionato si è chiuso per lui nel migliore dei modi.MARESCA 6 Va vicino al gol nel primo tempo. Detta i tempi del gioco, anche se i ritmi non sono altissimi.BARRETO 6 Il motore di centrocampo parte con il rombo, poi si perde un po’. Si risparmia nella ripresa non accelerando più.DAPRELA’ 6 Mette un paio di interessanti palloni in mezzo, nella ripresa passeggia e si limita a non farsi sorpassare dai dirimpettai.DYBALA 6 Buone alcune accelerazioni soprattutto nel primo tempo. Mette in difficoltà a sprazzi gli avversari ma gli manca la palla giusta.BELOTTI 5,5 Non la vede quasi mai. Dopo i due gol di Terni, oggi per lui è stata una giornata di riposo. Da rivedere in A.DI GENNARO S.VMORGANELLA S.VVERRE S.V