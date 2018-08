La lotta per l'ultimo posto utile per la A ma sopratutto quello per la zona play-off ha infiammato la 41^ giornata con un drappello di circa dieci squadre che per 90' si sono date battaglia. A spuntarla è il Latina che sbanca Cesena grazie ad un rotondo 3-0 e si piazza in terza posizione solitaria. Chi invece si mangia le mani è l'Empoli di Sarri che per circa mezz'ora al 'Tombolato' di Cittadella sarebbe matematicamente in serie A, i granata però non ci stanno ed impongono il pari per 2-2. Sicuri di poter disputare i play off a giugno sono ormai anche Crotone, Modena e Siena mentre Lanciano, Avellino e Trapani vedono ormai col lumicino gli spareggi. Col Palermo che celebra il suo record di punti (85) grazie al successo contro la Ternana un'altra squadra saluta la B, è il Padova che raggiunge le già retrocesse Reggina e Juve Stabia.Avellino - Reggina 3-0Brescia - Juve Stabia 4-1Carpi - Virtus Lanciano 2-2Cesena - Latina 0-3Cittadella - Empoli 2-2Crotone - Trapani 2-1Novara - Varese 0-0 (giocata sabato)Pescara - Modena 2-2 (giocata alle ore 18)Siena - Padova 2-0Spezia - Bari 2-0Ternana - Palermo 1-2Palermo 85 punti; 69 Empoli; 67 Latina; 65 Cesena; 63 Modena, Crotone; 62 Siena (-7 penalità); 61 Spezia; 60 Bari (-4 penalità), Lanciano; 59 Avellino; 57 Trapani; 56 Carpi, Brescia; 52 Pescara; 48 Ternana; 45 Cittadella; 44 Varese, Novara; 38 Padova; 27 Reggina (-1 penalità); 17 Juve Stabia.Palermo promosso in serie A. Reggina, Padova e Juve Stabia retrocesse in Lega Pro.Bari - NovaraEmpoli - PescaraJuve Stabia - CarpiLatina - SpeziaModena - CesenaPadova - AvellinoPalermo - CrotoneReggina - TernanaTrapani - BresciaVarese - SienaVirtus Lanciano - Cittadella