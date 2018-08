in campionato. Il tecnico rosanero ha ancora fame: “Lavoriamo per migliorarci sempre, per avere la giusta mentalità, per crescere collettivamente e singolarmente. Non è facile, perché l'obiettivo è già stato raggiunto ma l'attenzione è sempre alta. Ci siamo tolti tante soddisfazioni, ci stiamo riuscendo, e ora onoriamo l'ultima partita. Vogliamo superare gli 85 punti, sarebbe importante per tanti motivi. Vogliamo fare il massimo rispettando tutti. Il Crotone ha bisogno di punti? Anche noi, vogliamo chiudere con il record di punti in assoluto, vogliamo chiudere al meglio questa grande stagione. Poi ci riposeremo in attesa di preparare la serie A”.