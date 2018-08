SORRENTINO 6 Bravissimo nel primo tempo a salvare un gol su un’avanzata di Antenucci. Non vede partire invece la punizione di Rispoli che si insacca all’angolino.MUNOZ 7 La solita roccia. Gioca sempre al massimo e si rilassa un po’ nella ripresa senza però correre rischi.MILANOVIC 6 Sbaglia solo quando regala la punizione alla Ternana che vale il gol del 1-2. Poi gioca con carattere. Potrebbe essere una pedina valida per la massima serie.ANDELKOVIC 6 Molto caparbio nel far ripartire i suoi compagni dalla propria metacampo. Imbattibile nelle palle alte.PISANO 6,5 Un altro giocatore. Scodella vari palloni in mezzo e adesso è molto più sicuro. Ha grinta da vendere e corre tantissimo.MARESCA 6,5 Un buon rientro per il centrocampista rosanero. Gioca svariati palloni e detta i tempi con grande maestria.BARRETO 6,5 Vuole il gol e lo cerca da tante posizioni. Tira da ogni zolla, ma non è fortunato. Capitano vero, lotta per la maglia e non molla un centimetro.BOLZONI 6 Corre un po’ meno rispetto a qualche partita precedente ma dà sempre il massimo. Collabora con i compagni nella creazione di azioni offensive.DAPRELA’ 6,5 Non c’è Lazaar e lui certamente non lo fa rimpiangere. Va vicino al gol ed è una spina nel fianco per la difesa della Ternana.Titolare e doppietta per il gallo che torna a cantare. Da opportunista il primo gol, meraviglioso il secondo con un sup er tiro dalla distanza. Da vedere in A.DYBALA 6 Molto pimpante nel primo tempo, un po’ meno nella ripresa. Oggi non fa la voce grossa ma si guadagna la cosiddetta pagnotta.NGOYI 6 Entra nella ripresa e controlla un po’ di palloni.TROIANIELLO S.VVERRE S.V