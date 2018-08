– in casa contro il Crotone – di scrivere una nuova pagina di storia. Il Palermo sbanca Terni 2- 1, vola a quota 85 punti, raggiunge il record segnato da Juventus, Chievo e Sassuolo, e avrà la possibilità ancora con un punto, di diventare la squadra più prolifica della storia della serie B., sembrava già essere in vacanza e invece no: oggi ha dimostrato di essere ancora in forma, di avere ancora benzina nel serbatoio e di volere raggiungere l’ultimo obiettivo stagionale, il record di punti. A Terni, i rosa, hanno anche centrato l’ottava vittoria consecutiva fuori casa. Una partita molto bella nel primo tempo, un po’ meno nella ripresa, quando la squadra di Iachini ha abbassato i ritmi e ha gestito il risultato senza correre tantissimi rischi. E poi le buone notizie arrivano anche dalla ripresa del gallo Belotti, oggi decisivo grazie alla sua doppietta.E che gol il secondo, un missile sotto la traversa che ha incenerito il portiere Sala. Un altro sorriso quindi per Iachini che deve iniziare anche a fare una lista di permanenze e partenze, perché è ovvio che non tutti i componenti della rosa, saranno riconfermati.Iachini manda in campo la formazione migliore e in avanti si affida alla coppia Dybala-Belotti, Ternana già salva aritmeticamente. I rosa sono a caccia del record di punti, e cercano subito di imporsi. Al 6’ bella conclusione di Dybala, Sala respinge con i pugni. Al 10’ risponde la Ternana con un tiro sbilenco di Litteri. Molto attivi i centrocampisti rosanero, ci provano Barreto e Bolzoni. Al 19’ la sblocca il Palermo, palo di Daprelà su spizzata di Milanovic, sul tap-in arriva il gallo Belotti che torna a cantare, 1-0 per i rosa. Al 26’ eccezionale intervento di Sorrentino su Antenucci scappato in contropiede, il portiere rosanero riesce a sradicargli il pallone dai piedi. Il Palermo, anche se concede qualcosa agli avversari, gioca molto bene e fa scorrere tanti palloni. Al 30’ i rosa raddoppiano: Belotti dalla distanza spara un tiro imprendibile all’angolino, gran gol e doppietta per il gallo. Al 39’ Barreto di testa, palla di poco a lato. Al 42’ accorcia la Ternana, bella conclusione di Rispoli su punizione, palla all’angolino., nessun cambio per i due allenatori. Al 51’ ancora Barreto ci prova dalla distanza, sassata ma palla che muore a lato. Iachini pretende determinazione e grinta, i rosa però calano un po’. Primo cambio per Iachini, fuori Maresca e dentro Ngoyi. Gara che scende di tono, il Palermo si limita a gestire palla e non rischia nulla. Al 78’ brivido per i rosa, Masi di testa sfiora il gol del pari. Entra nel finale Troianiello. Al 90’ ancora Ternana, Antenucci ha sui piedi la palla del 2-2 ma spara alto da ottima posizione. Finisce 2-1 per i rosa, record di punti ottenuto.Belotti 19', 30, Rispoli 42'.1 Sala; 30 Rispoli, 24 Ferronetti, 2 Masi, 13 Fazio; 8 Gavazzi (Sciacca 68'), 5 Miglietta, 3 Zito (Russo 58'); 10 Nolè (Ceravolo 76'); 7 Antenucci (cap.), 9 Litteri.A disp: 16 Ciotti, 4 Viola, 14 Valjent, 19 Meccariello, 28 Avenatti, 29 Falletti. All: Attilio Tesser.1 Sorrentino; 6 Munoz, 5 Milanovic, 4 Andelkovic; 3 Pisano, 15 Bolzoni, 25 Maresca (Ngoyi 62'), 8 Barreto (cap.), 28 Daprelà; 30 Belotti (Troianiello 85'), 9 Dybala (Verre 85'). A disp: 12 Fulignati, 10 Di Gennaro, 14 Stevanovic, 17 Morganella, 18 Lafferty, 26 Monteleone. AllGiuseppe Iachini.Fabrizio Pasqua (Tivoli).Ammoniti: Miglietta (T) 26', Milanovic (P) 41', Litteri (T) 87'.