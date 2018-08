Accompagnata in terra calabrese da una cinquantina di sostenitori, la formazione di mister Mutolo impatta 0-0 al termine di una gara molto tirata. Tutto rinviato, dunque, al confronto di ritorno in programma a Palermo domenica prossima.La gara si gioca su ritmi sostenuti, ad ogni modo sin dalle prime battute le due squadre manifestano un atteggiamento guardingo che impedisce al match di decollare. Il Castrovillari, spinto dal pubblico del “Mimmo Rende”, prova a fare la partita e a rendersi pericoloso con Sarli, tuttavia sono rari i rischi corsi dalla formazione palermitana, che dal canto suo prova a replicare in contropiede con Nwigwe, al rientro dall’inizio dopo lo spezzone di gara disputato nella finale regionale contro il Marsala. Succede poco però, cosicché lo 0-0 con cui si conclude la prima frazione appare come il risultato più giusto per quanto messo in mostra dalle due squadre.L’inizio della ripresa è sulla falsariga della prima frazione, la posta in palio è altissima e sono le difese a prevalere. Le squadre giocano in un fazzoletto, con i padroni di casa che si fanno vedere dalle parti di Versaci in un paio di circostanze, senza comunque riuscire a sbloccare il match. Neanche la girandola di sostituzioni riesce ad animare un confronto che, con il trascorrere dei minuti, si indirizza verso binari di una parità che mantiene intatte le chances di qualificazione alla finale di entrambe, rimandando tutto al confronto in programma domenica 1° giugno a Palermo. Castrovillari-Parmonval 0-0.CASTROVILLARI: Chimenti, Storino, Viotti, Ferraro, Rizzuti, Lombardi, Bertini, Cangè, La Barbera, Sarli Bravoco. All. De RosaPARMONVAL: Versaci, Capuano, Alletto, Manfrè, Tarantino, Bennardo, Lala, Caronia, Citarda, Serio, Nwigwe. All. MutoloARBITRO: Politi (Greco-Rega)