L’Orlandina di Gianmarco Pozzecco cade in gara 3 al 'PalaOlimpia' di Verona con il punteggio di 99-89. La Tezenis di Ramagli riapre la serie sul 2-1 grazie ad una prestazione convincente e dettando i ritmi del match sin dalle prime battute mettendo alle spalle le prime due sconfitte consecutive in Sicilia. Per i paladini, che con un Mays in grande forma (24 punti) non riescono a raddrizzare le sorti della gara, sono anche sfortunati per via dell'infortunio occorso al senatore Basile a metà del secondo quarto. Adesso sarà gara 4 a stabilire se saranno i biancazzurri ad accedere alla finale per la A1 oppure si tornerà ancora al 'PalaFantozzi' per la decisiva gara 5.. Verona parte forte con Taylor e Gandini ma Archie e Soragna rispondono per le rime per il 4-6 dei primi minuti. Callahan vuole farsi perdonare l'ultima non brillante uscita in terra sicula e porta i suoi sul 24-18. L'Upea chiude però il primo periodo dietro d'un soffio (24-22). Secondo periodo che vede il pari degli ospiti sul 29-29 grazie ad Archie e Basile. Callahan e Smith riportano la Tezenis sul + 8 (43-35). Le decisioni arbitrali prese in questo frangente indispettiscono non poco i biancazzurri che si vedono fischiare ben 7 tiri liberi contro con Boscagnin che si rivela cecchino infallibile. La Tezenis prende dunque il largo sul 55-41 chiudendo poi alla sirena lunga sul 55-43.palpitante con Smith e Taylor che allungano il distacco con gli ospiti fino al +16 (59-43). I primi punti di Nicevic e la grande vena realizzativa di Archie riportano l'Upea sotto di nove punti. Lo sforzo profuso sempre dal numero dieci e dal 12 riaprono la gara a pochi minuti dalla conclusione della penultima frazione che si chiuderà poco dopo sul punteggio di 68-61.aperta dall'espulsione di Pozzecco. Il coach paladino protesta sull'antisportivo segnalato nei confronti di Laquitana e gli arbitri decidono di cacciarlo dal parquet. L'uscita del coach concide con un Verona che prende il largo grazie ad una tripla di Boscagnin (78-66). Poco dopo anche Soragna lascia il campo per espulsione con i conseguenti 4 tiri per gli scaligeri che vanno sul +20 (88-68). Gli ultimi minuti sono un monologo dei padroni di casa che dilagano chiudendo gara 3 sul pesante passivo per gli avversari di 99-89.Smith 8, Taylor 12, Boscagin 22, Callahan 25, Gandini 9, Carraretto 8, Reati 15, Da Ros.Mays 15, Portannese 5, Soragna 10, Archie 24, Nicevic 6, Laquintana 5, Basile 8, Valenti 4, Benevelli 4, Ciribeni 6.