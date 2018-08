Cresce l’entusiasmo in casa palermitana in vista di una doppia sfida dall’indiscusso valore, anticipata di 24 ore rispetto alla data d’origine per la concomitanza della tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Oltre cento supporters seguiranno i biancazzurri in una trasferta dal sapore storico: la carovana dovrebbe partire sabato all’alba, in tempo per assistere al confronto in un “Mimmo Rende” che si annuncia esaurito in ogni ordine di posto., entrato solo nei minuti conclusivi della finale regionale contro il Marsala. A fare coppia con il centravanti africano, con ogni probabilità, Gioacchino Serio. Non sarà della partita, invece, Bognanni, espulso nei minuti di recupero della sfida con i lilibetani.Il tecnico De Rosa prova a tenere alta la tensione, mentre i tifosi hanno già cominciato ad organizzare la trasferta in vista della gara di ritorno, in programma il prossimo 1° giugno. Regna ancora l’incertezza, però, sull’impianto che ospiterà l’incontro. Di certo c’è che il club palermitano non intende prendere in considerazione altre ipotesi al di fuori di quella che confermerebbe come sede del match il “Lo Monaco” o, in alternativa, lo spostamento al “Renzo Barbera”.anche se molto dipenderà dal potenziale afflusso di appassionati palermitani che potrebbero essere interessati ad assistere al confronto e dalla richiesta di tagliandi e accrediti che perverrà dal club rossonero, oltre che da una valutazione sulle condizioni dell’ex Favorita a meno di 24 ore di distanza dall’ultima gara di serie B tra Palermo e Crotone, occasione in cui i rosanero celebreranno la conquista della promozione in massima serie e la vittoria del campionato cadetto. Nei prossimi giorni da Palazzo delle Aquile dovrebbe arrivare la risposta definitiva.