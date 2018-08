. Montepremi aumentato da 85.000 a 106.500 euro, e la diretta della finale (domenica 15 giugno ore 18) su Supertennis, il popolarissimo canale della Fit. Inoltre un sostanziale ampliamento dei posti a sedere riservati agli spettatori. Queste sono solo alcune delle principali novità della XVI edizione Torneo Internazionale Città di Caltanissetta, secondo in Italia per importanza solo agli Internazionali d’Italia, in programma sui campi in terra rossa di Villa Amedeo dal 7 al 15 giugno 2014., vi è anche un altro aspetto che fa fede alla promessa fatta durante la finale dello scorso anno, ovvero l’ampliamento dei posti a sedere sul centrale. Saranno 400 posti in più ricavati con la realizzazione di strutture mobili sul lato opposto a quello delle tribunette naturali già esistenti. Un motivo di rispetto per tanti appassionati costretti negli anni passati a seguire in piedi le partite più appassionanti. Una soluzione che permetterà una portata di ben oltre 1200-1300 posti a sedere per uno spettacolo di grande qualità e gratuito. Inoltre, grazie al potenziamento dell’impianto di illuminazione del secondo campo, adiacente al centrale, potranno disputarsi più partite nelle sessioni notturne.iscritti e spagnoli grandi favoriti come vuole la tradizione per le gare sulla terra battuta. In questa settimana, il torneo siciliano sarà la prova su terra battuta più importante al mondo, dal momento che il calendario Atp dei tornei del circuito maggiore, prevede solo tornei sull’erba. Un motivo di vanto per il comitato organizzatore composto dal presidente del Tc Caltanissetta, Michele Trobia e dal direttore del torneo, Giorgio Giordano.l’evento nisseno, anche grazie al prezioso contribuito da parte del Comune e di alcuni sponsor privati, su tutti la società ravennate Cmc. In base alla lista diffusa ieri dall’Atp, sono al momento cinque, in attesa delle wild card, i tennisti iscritti tra i primi cento al mondo. Quattro di essi sono spagnoli. In base alla classifica il primo è Albert Montanes, numero 61 Atp, 33 anni, con un best ranking nel 2010 da numero 22. In carriera ha vinto 6 titoli del circuito maggiore. In ordine di tempo l’ultimo se lo è aggiudicato a Nizza nel 2013. Seguono a ruota tre suoi connazionali, Pablo Andujar, n. 69, ma 33 nel 2012, Pablo Carreno Busta, 70 Atp e Pere Riba, numero 85., i tennisti azzurri, su tutti il veterano Filippo Volandri, 32 anni, per anni autentico pilastro della squadra azzurra di Davis. Il tennista toscano in carriera ha collezionato, a livello Atp, le vittorie a Palermo e San Poelten e ben 7 finali, due a Palermo e Umago e poi quelle a Bucarest, San Paolo e Buenos Aires. Nella sua carriera vanta vittorie eccellenti, su tutte quella contro lo svizzero Roger Federer nel 2007, anno nel quale al Foro Italico ha raggiunto le semifinali, battendo anche il ceco Berdych., semifinalista lo scorso anno sul centrale di Villa Amedeo. Anche lui come Volandri, nei suoi momenti migliori ha regalato tante gioie al tennis di casa nostra. Il suo best ranking risale al 2007 quando raggiunse la ventisettesima posizione mondiale. A rappresentare i colori azzurri nel tabellone principale del challenger di Caltanissetta, anche il ventiseienne canturino Andrea Arnaboldi, numero 174, il talentuoso pugliese Thomas Fabbiano, 25 anni e numero 168., vale a dire il 21enne palermitano, Marco Cecchinato, 153 al mondo, che nei giorni scorsi ha giocato il primo turno del tabellone principale a Roma, dal quale è uscito a testa alta rendendo dura la vita all’olandese Sijsling (n. 52 Atp). Il palermitano quest’anno ha già vinto due tornei Futures e nel luglio 2013 si è imposto nel challenger di San Marino, la sua prima vittoria in una prova di questo circuito., grazie anche al prezioso contributo del consulente tecnico Giorgio Tarantola, che sta dando una mano al direttore Giorgio Giordano, per quanto concerne i rapporti con l’Atp. Il Supervisor del torneo, anche quest’anno sarà Carmelo Di Dio. La conferenza stampa di presentazione del Challenger “Città di Caltanissetta” è in programma martedì 3 giugno, alle ore 11, presso i locali del tennis club Villa Amedeo.