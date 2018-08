"Non volevo andare via dopo la dolorosa retrocessione - ha detto Leto attraverso il sito ufficiale del club - e non volevo lasciare il Catania in una situazione così triste. Il club mi ha concesso fiducia e io voglio ripagarla dando il massimo per aiutare la squadra a tornare in Serie A. Città e società meritano l'immediata promozione, noi dovremo lavorare tanto, fare tesoro degli errori ed essere capaci di restituire il sorriso ai tifosi"."Sapevo - ha continuato l'argentino - che il primo anno in Italia sarebbe stato complesso per me dopo la prolungata inattività per infortunio: in effetti, ho incontrato alcune difficoltà e non sono riuscito ad esprimermi come avrei voluto. Negli ultimi mesi, però, mi sono allenato con continuità e senza accusare problemi, migliorando il mio rendimento ed allineandomi al gruppo. Ora - ha concluso Leto - sto bene e mi sento in grado di fare meglio. Sono contento della conferma".