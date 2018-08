PALERMO - Il team palermitano dell'Aikya conquista il titolo di Campione italiano di Kick Boxing 2014. Si sono conclusi ieri a Catania i campionati italiani e la squadra palermitana ha conquistato per la quinta volta il titolo nazionale e diventa Campione d'Italia. Della squadra che è salita sul massimo gradino del podio fanno parte Luisa Gullotti, Edoardo Giordano, Daniele Farina, Elena Pantaleo, Roberto Guiducci, che hanno conquistato ciascuno di loro anche l'oro nella gara individuale diventando campioni italiani in carica, e Ennio Giordano, Marco Benanti e Giulia Licciardi. Oro anche per Davide Valenti. Il team Aikya di Gianpaolo Calajò torna a casa con 6 medaglie d'oro e altrettanti titoli nazionali di categoria senior. Medaglie anche per altri due team palermitani: Kobra Team che va sul podio con Cristina baiamonte, Giovanni Ciolino, Antonella Esposito, Giuseppe Zerbo, Simona Di Gregorio e Davide Goharvar, e il Team Vicor con Giorgia Russo e Francesco Bucaro.