di Gianmarco Pozzecco in gara 1 delle semifinali play off contro la Tezenis Verona. Al 'PalaFantozzi' i paladini fanno valere la forza del proprio pubblico imponendosi non senza fatica per 84-82. Gara quella con gli scaligeri connotata da un equilibrio sostanziale a discapito del bel gioco. I biancazzurri si portano dunque sull'1-0 nella serie con gara 2 che è già alle porte, si gioca infatti lunedì sera sempre a Capo d'Orlando.Ottimo avvio per i padroni di casa. Archie e Mays portano l'Upea sul 5-0 immediato. Callahan per i gialloblu riporta il risultato in parità grazie ad una tripla, parità che dura veramente poco visto che la difesa aggressiva dei veneti riporta i messinesi sul +9 (18-9). Qui l'Upea fa però l'errore di sottovalutare i vari Da Ros, Callahan e Taylor che in un amen riportano sotto i loro fino al 21-20 che chiude il primo periodo.con i soliti, Da Ros e Smith a cui si aggiunge Carraretto. Tezenis avanti per 21-28 dopo pochi secondi. I padroni di casa rientrano grazie ad un grande Mays che mette punti su punti fino al nuovo controsorpasso (37-31). La schiacciata di Portannese e la tripla di Nicevic non servono però a seminare l'ombra gialloblu. Si va alla sirena lunga sul 44-39.dopo la pausa non spezza l'equilibrio anche se l'Upea tenta nuovamente la fuga portandosi addirittura sul + 11 (55-44) grazie alle bombe infallibili di Laquitana e Archie. Verona però non molla e approfitta di qualsiasi passo falso dei padroni di casa. Merito di Boscagin, Smith e Carraretto che quando mancano un paio di minuti al termine del penultimo periodo mandano Verona sul -5 (55-50). Gli ultimi 10' ripartono dal punteggio di 57-50 in favore dell'Upea.Ultima frazione con gli ospiti che si riportano per la seconda volta nel match avanti (59-61). Mays e Archie non ci stanno e grazie al pubblico di casa spingono nuovamente avanti i loro colori. A due e mezzo dal termine l'Upea conduce per 75-67. Ramagli chiama il time out che scuote per l'ennesima volta i suoi. Callahan risponde presente e Verona è in un batter d'occhio sul -3 (79-76). A trenta secondi dal termine il 'PalaFantozzi' ammutolisce per il -1 scaligero (81-80). I tiri liberi premiano l'Orlandina che con un +4 a dieci secondi dalla fine possono festeggiare il primo successo di questa serie difficile e sudata contro Verona.Basile 4, Soragna 8, Laquintana 3, Benevelli, Nicevic 16, Portannese 11, D’Wayne Mays 23, Archie 17, Valenti 2 N.E.: Ciribeni All:Pozzecco: Smith 22, Taylor 13, Reati 5,Carraretto 8, Boscagin 9, Callahan 15, Gandini 2, Da Ros 8 N.E.: Grande, Salafia All:Ramagli