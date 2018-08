I siciliani passano al Foro Italico con il punteggio di 13-10, al termine di una grande prova, specialmente nei due periodi conclusivi del match. Tre punti per la classifica, ma anche per il morale, considerando che la formazione di Quartuccio era reduce da due sconfitte consecutive proprio nel momento decisivo della stagione. Alla luce di questo successo, la volata per l’accesso agli spareggi promozione coinvolge di diritto anche la squadra palermitana.Per i padroni di casa, invece, in rete Spinelli, complice una superiorità per fallo commesso da Covello. A quel punto i siciliani escono momentaneamente di scena. Nel secondo quarto, infatti, è la Vis Nova a fare la partita: i capitolini riescono a capovolgere il punteggio in virtù del tris siglato da Vitola e dalla rete del sorpasso di Miskovic.e i risultati arrivano immediatamente: nel terzo periodo il parziale a favore dei palermitani è di 5-4, per un complessivo 9-9 con cui si va all’ultimo quarto: in rete Lo Cascio, Zubcic, Galioto, Ercolano e Di Patti per l’Anteria, mentre le marcature capitoline portano le firme di Miskovic, Briganti, Innocenzi e Cuccovillo. Il match si decide all’ultimo periodo, con gli ospiti che pongono le distante dalla Vis Nova grazie alla doppietta di Di Patti e alle reti della sicurezza di Lo Cascio ed Ercolano. Solo per le statistiche il centro di Briganti che fissa il punteggio sul 13-10 in favore degli ospiti. Il sogno play off per l’Anteria Telimar continua.Bonito, D'Urso, Murro, Ferraro, Miskovic 2, Briganti 2, Spinelli 1, Innocenzi 1, Vitola 3, Manzo, Priori , Cuccovillo 1, Serrentino. All. CiocchettiSansone, Zubcic 2, Galioto 2, Di Patti 4, Andaloro, D'Aleo, Giliberti, Covello, Lo Cascio 3, Raimondo, Ercolano 2, Tuscano, Adelfio. All. Quartuccio