SORRENTINO 6 Non può nulla sui gol. Poi è disimpegnato per larghi tratti della gara.MUNOZ 5 Questa volta soffre parecchio dinanzi alle avanzate degli attaccanti romagnoli. Fa rigore su Di Gaudio e poi non è brillante come sempre.MILANOVIC 6 Non soffre tanto e i gol non dipendono certamente da lui. Ha la concentrazione giusta per maturare.VITIELLO S.V Pochi minuti e si fa male.STEVANOVIC 6 Corre tanto ed è sempre sul pezzo. Crea occasioni, salta l’uomo ma quando deve saltare l’uomo si perde. Discontinuo.BARRETO S.V Gioca solo quindici minuti e poi anche lui deve alzare bandiera bianca.NGOYI 5 Perde spesso palla, poco concentrato. I suoi dirimpettai lo saltano spesso, poco reattivo quando nei minuti finali ha la palla giusta per il suo primo gol in questo campionato.DAPRELA’ 6,5 Il migliore dei suoi. Si procura un rigore e va vicino al gol in un’altra occasione. Non giocava da tanto e dimostra di essere in forma.VAZQUEZ 6 Sforna il crosso per il gol di Bolzoni e crea sempre superiorità. A fine primo tempo protesta giustamente per continui falli nei suoi confronti e viene espulso.DYBALA 5,5 Vorrebbe spaccare il mondo e a tratti gioca anche bene. Sbaglia però un rigore e un’altra nitida occasione. Oggi non è giornata.BELOTTI 6 Lotta e sgomita, fa a spallate, gioca per la squadra. Quando i rosa sono in dieci non può più creare spazio.ANDELKOVIC 6 Entra a freddo e svolge come sempre il suo compito.Entra anche lui dopo quindici minuti e torna al gol con un bel colpo di testa. Inesauribile in mezzo al campo.VERRE S.V