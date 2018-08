La capolista Palermo cade in casa contro il Carpi per 1-2, unica squadra quella biancorossa a battere sia all'andata che al ritorno i rosanero. Ottimi punti in chiave play off quelli degli uomini di Pillon che si portano a quota 55. In zona promozione si mantiene l'Empoli di Sarri che col successo per 31 sul Novara si porta a 68 punti, subito dietro non molla il Cesena a 65 punti con la vittoria in trasferta a Reggio Calabria contro la Reggina. Nei posticipi il Bari dei miracoli batte il Cittadella 1-0 mentre il Latina cade pesantemente in casa contro il Siena che s'impone 3-0. Si rifanno sotto il Trapani di Boscaglia e il Modena di Novellino entrambe uscite vittoriose dagli scontri interni con Ternana ed Avellino.Bari - Cittadella 1-0 (giocata lunedì)Empoli - Novara 3-1Juve Stabia - Crotone 2-2Latina - Siena 0-3 (giocata lunedì)Modena - Avellino 1-0Padova - Pescara 2-1Palermo - Carpi 1-2Reggina - Cesena 1-2Trapani - Ternana 2-1Varese - Brescia 1-2Virtus Lanciano - Spezia 2-2Palermo 82 punti; 68 Empoli; 65 Cesena; 64 Latina; 62 Modena; 60 Bari (-4 penalità); 59 Crotone; 58 Lanciano, Spezia, Siena (-7 penalità); 57 Trapani; 56 Avellino; 55 Carpi; 53 Brescia; 51 Pescara; 48 Ternana; 44 Cittadella; 43 Varese, Novara; 38 Padova; 27 Reggina (-1 penalità); 17 Juve Stabia.Palermo promosso in serie A. Reggina e Juve Stabia retrocesse in Lega Pro.Avellino - RegginaBrescia - Juve StabiaCarpi - Virtus LancianoCesena - LatinaCittadella - EmpoliCrotone - TrapaniNovara - VaresePescara - ModenaSiena - PadovaSpezia - BariTernana - Palermo